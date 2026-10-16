Из-за утренних воздушных ограничений 16 октября в Пулково перенаправили семь самолетов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, сотрудники успевают обслужить всех пассажиров.
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