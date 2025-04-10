Проверка на трусость: почему Трамп все же дрогнул в тарифной войне

Эксцентричный президент США Дональд Трамп играл с рынками в игру на трусость в течение всего недели. Но к среде многофронтовая торговая война, которую он с большой помпой начал в мире 2 апреля, стала экономически, финансово и политически невыносимой для президента США.
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