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ЦГ: военный аналитик Михайлов рассказал о внесении изменений в ядерную доктрину

ЦГ: военный аналитик Михайлов рассказал о внесении изменений в ядерную доктрину

Военный аналитик Александр Михайлов рассказал о докладе Сергея Шойгу и главы «Росатома» Лихачева Владимиру Путину по поводу восстановления инфраструктуры Новоземельского ядерного полигона, пишет «Царьград».

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