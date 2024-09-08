ЦГ: военный аналитик Михайлов рассказал о внесении изменений в ядерную доктрину

Военный аналитик Александр Михайлов рассказал о докладе Сергея Шойгу и главы «Росатома» Лихачева Владимиру Путину по поводу восстановления инфраструктуры Новоземельского ядерного полигона, пишет «Царьград».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии