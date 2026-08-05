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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» отдает Мастантуоно в аренду «Фиорентине» до конца сезона

Франко Мастантуоно перейдет в «Фиорентину» из «Реала». Сегодня утром договоренность с « Мадридом » была достигнута, полузащитник переходит в итальянский клуб на правах аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

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