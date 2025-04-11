Берлев покинул «Сибирь». Форвард набрал 0+1 в 19 матчах за команду в сезоне

Новосибирский клуб расторг контракт с 31-летним форвардом по обоюдному согласию сторон. Берлев перешел в «Сибирь» из «Торпедо» по ходу Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 1 (0+1) балл в 20 играх за команду при полезности «минус 7».