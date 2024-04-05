Sky news: Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана

Израиль приостановил работу 28 посольств по всему миру. Об этом сообщает издание Sky news — Arabiya. По данным издания, власти приняли такое решение в связи с предупреждениями Ирана, в частности, угрозы ответить на удар по его консульству в Дамаске.
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