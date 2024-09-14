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Эффективные приёмы для порядка в доме

Эффективные приёмы для порядка в доме

Порядок в доме – это залог хорошего настроения, энергичности и высокой продуктивности. Наверняка вы и сами замечали, как сложно сосредоточиться в захламленной квартире, и как легко дышится в прибранном месте.

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