Эффективные приёмы для порядка в доме

Порядок в доме – это залог хорошего настроения, энергичности и высокой продуктивности. Наверняка вы и сами замечали, как сложно сосредоточиться в захламленной квартире, и как легко дышится в прибранном месте.
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