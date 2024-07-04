Депутат Нилов предложил увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета

Их предлагают поднять до до 10 тысяч рублей Депутаты Государственной Думы от партии ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым вносят в Госдуму законопроект, которым в том числе предлагается увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета до 10 тысяч рублей и курение до 5 тысяч рублей, законопроект оказался в распоряжении РИА Новости.