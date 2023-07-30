Российские компании извлекают баснословные выгоды от прекращения действия «зеpновой сделки»

Конечно же есть много "закулистных" причин заключения "зерновой сделки" и её продления 3 раза, даже при невыполнении обзательств по отношению к России. Переговоры о её возобновлении можно начать после исполнения обязательств Запада.

VG

Vasily Golov

США импортер зерна и подсадил своих фермеров,Купили дешевого зерна больше,чем продали на внешних рынках.Когда пишите,то указывайте цену по каждой позиции.кукуруза,пшеница.ячмень.Сегодня пшеница 3 кл на внутреннем рынке от 12800-до 16000 руб.Экспорт 360-380$ за тонну. Беда наших фермеров в том,что не могут получить деньги. От SWIFT отключен Сельхозбанк.Зерновая сделка ни какого отношения к цене пшеницы не имеет.Украине нужен только пшеничный хлеб.Украинец ест даже с салом.Кукуруза пошла на экспорт в Европу в качестве корма животным. У России долгая память на хрущевскую кукурузу.В чем потери.1.Страховка судов дороже2.Туда с грузом обратно пустой-цена доставки дороже. и никто не хочет совершать сделки с помощью обмена-бартера.Доллар на стол-счет.Наши садоводы научились выращивать фрукты,но не научились хранить без больших потерь.Яблоки импортные,свой урожай еще не созрел.Это волнует торговые сети,но не садоводов.Стали импортировать картофель.Дожили!