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Крепость врага внутри России: Программа перековки русских работает официально

Крепость врага внутри России: Программа перековки русских работает официально

ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Никита Михалков в очередной раз проявил принципиальность, потребовав закрыть один их главных в России оплотов либерально-западной пропаганды.

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