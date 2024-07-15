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Европа хочет провести свой саммит

Европа хочет провести свой саммит

При этом мероприятия могут пройти в одинаковые даты - в конце августа, сообщает «Южный федеральный». Один из источников иностранной прессы считает, что если в те же дни пройдет официальное заседание Совета ЕС по иностранным делам, организованное верховным представителем, то политики не смогут приехать в Будапешт на встречу.

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