Европа хочет провести свой саммит

При этом мероприятия могут пройти в одинаковые даты - в конце августа, сообщает «Южный федеральный». Один из источников иностранной прессы считает, что если в те же дни пройдет официальное заседание Совета ЕС по иностранным делам, организованное верховным представителем, то политики не смогут приехать в Будапешт на встречу.
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