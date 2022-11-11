Аргументы и Факты

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В Китае выявили более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Китае выявили более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Китае впервые с апреля за сутки зафиксировали более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

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