В Китае выявили более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Китае впервые с апреля за сутки зафиксировали более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.