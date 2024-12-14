В Колпино родственники участников СВО получили новогодний подарок

В КДЦ «Ижорский» для них состоялся новогодний семейный мюзикл «Иван в царстве 3.9» театра песни и танца «Морошка» По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вчера в Колпино в КДЦ «Ижорский» состоялся новогодний семейный мюзикл театра песни и танца «Морошка» под названием «Иван в царстве 3.