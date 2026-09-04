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Журнал «Профиль»

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Количество долларовых миллиардеров в мире достигло 3795

Совокупное состояние богатейших людей планеты выросло за год на 12,8%, и составило на конец 2025 года сумму в $15,1 трлн.

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