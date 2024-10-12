Что вам первое приходит на ум, когда вы слышите про казаков? Шашка, усы и, конечно, папаха! 💂♀.
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Что вам первое приходит на ум, когда вы слышите про казаков? Шашка, усы и, конечно, папаха! 💂♀.