Пара решила уехала на выходные в коттедж в лесу, но ночью к окнам пришли волки

Владимир Алтайцев

и что в том удивительного? Я с детства помню, как к нам в окно в посёлке Алтайского края году в 1951 или 1952-м волки в окно заглядывали. До сих пор помню, хотя мне страшно не было, думал, что это собаки. И лишь спустя несколько лет мне мама сказала, что были то волки, а не собаки.