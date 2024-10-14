Крис и Рианна решили провести ночь в уютной хижине в лесу, отдохнув от городской суеты. Им достался уединенный домик в самой чаще с окнами в пол — фактически стеклянной стеной.
Пара решила уехала на выходные в коттедж в лесу, но ночью к окнам пришли волки
Комментарии
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Maxim
медведь умеет окна открывать, но он зимой - спит ..
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18 час.
Владимир Алтайцев
и что в том удивительного? Я с детства помню, как к нам в окно в посёлке Алтайского края году в 1951 или 1952-м волки в окно заглядывали. До сих пор помню, хотя мне страшно не было, думал, что это собаки. И лишь спустя несколько лет мне мама сказала, что были то волки, а не собаки.
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18 час.
Элеонора Коган
А что прикольно.Покормить бы их принести мяса побольше.
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10 час.
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