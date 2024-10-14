TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 467 подписчиков

Пара решила уехала на выходные в коттедж в лесу, но ночью к окнам пришли волки

Пара решила уехала на выходные в коттедж в лесу, но ночью к окнам пришли волки

Крис и Рианна решили провести ночь в уютной хижине в лесу, отдохнув от городской суеты. Им достался уединенный домик в самой чаще с окнами в пол — фактически стеклянной стеной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
медведь умеет окна открывать, но он зимой - спит ..
Ответить
18 час.
Владимир Алтайцев
и что в том удивительного? Я с детства  помню, как к нам в окно  в посёлке Алтайского  края  году  в  1951  или 1952-м  волки в окно заглядывали. До сих пор помню, хотя  мне страшно не  было, думал, что это собаки. И лишь  спустя  несколько  лет мне мама  сказала, что  были то волки, а  не собаки.
Ответить
18 час.
Элеонора Коган
А что прикольно.Покормить бы их  принести мяса побольше.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх