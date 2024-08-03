Встреча Ветхого и Нового Заветов: православные праздники и традиции 3 августа Ольга Вайленко3 августа 2024 года православные христиане отмечают уникальный день, знаменующий встречу Ветхого и Нового Заветов.
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