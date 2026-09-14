«Заборная у них там трава»: россияне жёстко ответили на идею штрафовать за соленья

Телеканал "78" В России, судя по всему, начинается новая эпоха — эпоха контроля за домашними заготовками.
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Это-стимуляция доносов, как на Украине. Каждую заготовительницу не проверишь, а поощряемые доброхоты решат проблему.