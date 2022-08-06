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Михаил Марфин рассказал, почему Александр Масляков не выходит на сцену

Михаил Марфин рассказал, почему Александр Масляков не выходит на сцену

Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress Сценарист Михаил Марфин прокомментировал замену телеведущего и заслуженного деятеля искусств РФ Александра Маслякова на игре КВН в Светлогорске.

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