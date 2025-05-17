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«Из грязи в князи»: десять самых неизвестных музеев Крыма

«Из грязи в князи»: десять самых неизвестных музеев Крыма

Крым — один из самых «музеефицированных» регионов России, здесь около четырехсот музеев. При этом многие — южнобережные дворцы в Ливадии, Алупке и Массандре, ханский дворец в Бахчисарае, Картинная галерея Ивана Айвазовского в Феодосии, Генуэзская крепость в Судаке, Херсонес Таврический, Панорама обороны Севастополя, Аджимушкайские каменоломни в Керчи — известны на всю страну и за ее пределами.

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