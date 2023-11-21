В Орле пешеходное движение по Красному мосту официально запустят 24 ноября

24 ноября в 8:00 Красный мост официально откроют для пешеходов. Ранее некоторые орловцы уже успели прогуляться по главной городской переправе, однако, как сообщили в мэрии, это было несанкционировано и создавало опасность для самих пешеходов из-за продолжающихся работ.