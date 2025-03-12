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Тётя со свистком - "Алёнка-сестрёнка", теперь ругает США, а не Россию. Почему?

Тётя со свистком - "Алёнка-сестрёнка", теперь ругает США, а не Россию. Почему?

Наша бывшая соотечественница, а ныне ярая русофобка Виктория Разумова, живущая в США и известная в Сети как "Алёнка-сестрёнка" или тётя со свистком (ну вы помните это видео), записала новый ролик.

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