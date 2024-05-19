НАТО: НЕТ ПЕРЕМОГИ – НЕ БУДЕТ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Natalija Osminina

Харьков - это первый засланный казачок для Запада. Войну проиграли, теперь новая стратегия - повесить разрушенную Украину на плечи России: по Харькову смотрят, прокатит или нет, заглотит рыбка наживку или нет. Жаждут повесить этот неподъемный полуторамиллионый мешок жителей, из которых 80% ненавидят"русню",- на Россию?)))Чтобы та починила им инфраструктуру, энергоструктуру, танковый завод, для того, чтобы эти полтора миллиона могли работать, жрать и проклинать Россию. Заманчиво)) Сначала Харьков, потом остальную Украину. И все "патриоты" готовы сожрать наживку. Идиот на идиоте. Ведь, в чем новая стратегия Запада? Раз не удалось взять естеством, возьмем колдовством, втюхаем добрым россиянам мысль, что истинные патриоты должны жрать и жрать Украину. Святое, типа, дело. Освобождение непонятно какой срани...потеря мужиков и денег в бюджете. А главное, что будет ПОТОМ... когда "благодарные" за все это украинцы будут "резать русню"))) Но тупее всех это, конечно, Европа. Жертвенная нацистская овца.