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НАТО: НЕТ ПЕРЕМОГИ – НЕ БУДЕТ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

НАТО: НЕТ ПЕРЕМОГИ – НЕ БУДЕТ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Николай БОЛЬШАКОВ В Брюсселе окончательно одобрили план восстановления, реконструкции и модернизации Украины, который был разработан в Киеве, обрадовал премьер-министр Шмыгаль.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Хахаха,пилять,как же укрошлепов развели😜😜😜это надо постараться,чтоб так запудрить мозги этим дурочкам....
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20 час.
Natalija Osminina
Харьков - это первый засланный казачок для Запада. Войну проиграли, теперь новая стратегия -  повесить разрушенную Украину на плечи России: по Харькову смотрят, прокатит или нет, заглотит  рыбка  наживку или нет.  Жаждут повесить этот неподъемный полуторамиллионый мешок жителей, из которых 80% ненавидят&quot;русню&quot;,- на Россию?)))Чтобы та починила им инфраструктуру, энергоструктуру, танковый завод, для того, чтобы эти полтора миллиона могли работать, жрать и проклинать Россию. Заманчиво)) Сначала Харьков, потом остальную Украину.  И все &quot;патриоты&quot; готовы сожрать наживку. Идиот на идиоте. Ведь, в чем новая стратегия Запада? Раз не удалось взять естеством, возьмем колдовством, втюхаем добрым россиянам  мысль, что  истинные патриоты должны жрать и жрать Украину. Святое, типа, дело. Освобождение непонятно какой срани...потеря мужиков и денег в бюджете. А главное, что будет ПОТОМ... когда &quot;благодарные&quot; за все  это украинцы будут &quot;резать русню&quot;))) Но тупее всех это, конечно,  Европа. Жертвенная нацистская овца.
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20 час.
Людмила Свириденко
👍👍👍
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18 час.

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