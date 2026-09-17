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Польский нефтяной гигант экстренно ищет замену поставкам саудовской нефти

Польский нефтяной гигант экстренно ищет замену поставкам саудовской нефти

Поиск альтернатив поставкам саудовской нефти начал крупнейший нефтегазовый концерн Польши Orlen, 15 сентября сообщает Business Insider.

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