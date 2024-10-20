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G7 согласовала использование замороженных активов РФ для нужд ВСУ

G7 согласовала использование замороженных активов РФ для нужд ВСУ

Помимо использования доходов от заблокированных российских активов для военной помощи ВСУ и восстановления Украины, G7 собирается выделить стране кредит на 50 млрд долларов.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;Страны G7 официально согласовали использование замороженных активов России в пользу Украины.&quot;                                   Так вот пусть знают, что Россия компенсирует украденные G7 деньги из западных &quot;закромов&quot;, т.ч. страдать будут западные бизнесмены и банкиры, и предъявлять претензии они будут своей власти, а вот чем это закончится для власти стран семерки - мы посмотрим.
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