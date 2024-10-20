Svetlana Kuzmina

"Страны G7 официально согласовали использование замороженных активов России в пользу Украины." Так вот пусть знают, что Россия компенсирует украденные G7 деньги из западных "закромов", т.ч. страдать будут западные бизнесмены и банкиры, и предъявлять претензии они будут своей власти, а вот чем это закончится для власти стран семерки - мы посмотрим.