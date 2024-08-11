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Осталась неделя. Потом всё: Неожиданный ход Белоусова переломил прорыв в Курске. Громкое предупреждение и новый фронт

Осталась неделя. Потом всё: Неожиданный ход Белоусова переломил прорыв в Курске. Громкое предупреждение и новый фронт

ФОТО: Коллаж ЦарьградаСегодня 135K прочитали Военный аналитик заявил о неожиданном ходе Белоусова, переломившего прорыв противника в Курске.

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Комментарии
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чД
человек Дубов
Смотрю тут появился клан &quot;за Белоусова&quot;, к чему это? - во первых все мы просто люди и равны перед Богом, во вторых при нём произошли &quot;чистки&quot; генералитета Армии как в 1937-ом и результат не заставил себя ждать как в 1941-ом   -- нежданный прорыв в Курской области! Хочется сказать действуйте спокойнее иначе поспешили и людей даже не рассмешили, а заставили плакать от потерь близких, имущества
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18 час.
EV
Evgeni Velesik
А просто ревизию провести было слабо? Установили приписки, недостачи, собрались с военной прокуратурой, возбудили уголовные или административные дела, взыскали или добровольно выданно! Без шума и гама, всё! Нет, надо орать, писать, позорить офицерский корпус!
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17 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Оружие надо было выдать местному населению, тогда соплями бы не умывались
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14 час.

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