Осталась неделя. Потом всё: Неожиданный ход Белоусова переломил прорыв в Курске. Громкое предупреждение и новый фронт

чД

человек Дубов

Смотрю тут появился клан "за Белоусова", к чему это? - во первых все мы просто люди и равны перед Богом, во вторых при нём произошли "чистки" генералитета Армии как в 1937-ом и результат не заставил себя ждать как в 1941-ом -- нежданный прорыв в Курской области! Хочется сказать действуйте спокойнее иначе поспешили и людей даже не рассмешили, а заставили плакать от потерь близких, имущества