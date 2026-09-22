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Царьград

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Михаил Евраев ввёл пересадочный тариф в Ярославле и Рыбинске

Михаил Евраев ввёл пересадочный тариф в Ярославле и Рыбинске

С 1 октября в Ярославле и Рыбинске введён пересадочный тариф на общественный транспорт. По словам губернатора Михаила Евраева, пассажиры смогут пересаживаться без оплаты вторичной поездки в течение 45 минут, используя специальные карты.

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