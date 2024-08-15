Спасатели посещают последние смены загородных лагерей Бобруйщины.

Пятую смену в лагере ´Щатково´ посетили бобруйские спасатели.Инспекторы Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям напомнили детям правила безопасного поведения на водоемах, в жару, когда один дома, объяснили, как правильно собраться в лес и где прятаться от грозы или сильного ветра.