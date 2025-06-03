Дегтярев расскажет в Совфеде о реализации госполитики в сфере спорта

В Совете Федерации 4 июня состоится 591-е заседание. В рамках «правительственного часа» министр спорта Михаил Дегтярев расскажет о реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта для достижения национальных целей развития России, сообщает пресс-служба палаты регионов.