Клаксон
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Клаксон

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Свежие комментарии

Из Lego собрали Volvo V70

Из Lego собрали Volvo V70

На создание универсала Volvo V70 из деталей Lego в натуральную величину ушло более четырех лет. Создатель потратил много усилий на выполнение точной копии Volvo V70 в натуральную величину из кубиков Lego.

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