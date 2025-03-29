Из Lego собрали Volvo V70

На создание универсала Volvo V70 из деталей Lego в натуральную величину ушло более четырех лет. Создатель потратил много усилий на выполнение точной копии Volvo V70 в натуральную величину из кубиков Lego.
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