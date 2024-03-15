Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

856 подписчиков

Движение «Юнармия» запустило приуроченную ко Дню Победы акцию «Верни герою имя»

Движение «Юнармия» запустило приуроченную ко Дню Победы акцию «Верни герою имя»

В рамках акции юнармейцы наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях после зимнего периода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх