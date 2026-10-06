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Пропавшего на Пхукете 17-летнего россиянина нашли в больнице после ДТП

Пропавшего на Пхукете 17-летнего россиянина нашли в больнице после ДТП

Подростка из России, пропавшего на Пхукете, нашли в больнице в состоянии комы. Парень попал в смертельное ДТП и оказался единственным выжившим, сообщил 6 октября Дзен-канал «Директор пляжа».

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