СМИ: ВСУ ведут бой с пограничниками на границе с Белгородской областью

ВСУ на восьми бронемашинах подошли к границе с областью.фото: vk.com/mil--> ВСУ на восьми бронемашинах подошли к границе с Белгородской областью, где вступили в бой с российскими пограничниками у Нехотеевки, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.