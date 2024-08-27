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  • Виктория Чигирь
    А где конкретика?! Три ссылки в никуда и одна на то, что кто-то что-то сказал о том, что надо быть аккуратнее с лекар...Более опасных 500...
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СМИ: ВСУ ведут бой с пограничниками на границе с Белгородской областью

СМИ: ВСУ ведут бой с пограничниками на границе с Белгородской областью

ВСУ на восьми бронемашинах подошли к границе с областью.фото: vk.com/mil--> ВСУ на восьми бронемашинах подошли к границе с Белгородской областью, где вступили в бой с российскими пограничниками у Нехотеевки, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

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