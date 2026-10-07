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Лебедев назвал "омерзительным" одно модное словечко

Лебедев назвал "омерзительным" одно модное словечко

Артемий Лебедев раскритиковал современные речевые привычки молодежи и назвал одно из популярных слов "омерзительным".

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