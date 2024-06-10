Hamster Kombat привел тюменского школьника в психиатрическую клинику. Школьник попал в психушку из-за популярного в Telegram хомяка: он просто хотел подзаработать Школьник из Тюмени попал в психиатрическую клинику из-за игры Hamster Kombat.
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