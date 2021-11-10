Политолог Сатановский назвал «Средневековьем» попытки приписать РФ миграционный кризис

Александр Зитлер

А как эти все несчастные могли попасть в Белоруссию? Она же выход к Чёрному морю не имеет. Так что через нашу территорию летали эти самолёты. Так что и на нас, вместе с Турцией, лежит вина. А вообще, если не болтать, надо выяснить причины столь массовой эмиграции, которая продолжается уже десятилетия. В чём дело? И пусть не сваливают на войну.Кроме Афганистана, Сирии ( наш заклятый друг ) войны нет. Я желающих уехать именно в Европу, а не в какую-нибудь мусульманскую страну, не уменьшается.