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Генпрокурор Нью-Йорка добилась выплаты до $35 млн. от бывшего гендиректора Celsius Алекса Машинского

Генпрокурор Нью-Йорка добилась выплаты до $35 млн. от бывшего гендиректора Celsius Алекса Машинского

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс добилась выплаты до $35 млн. от бывшего генерального директора Celsius Network Алекса Машинского и пожизненного запрета на его участие в индустрии ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют по обвинениям в мошенничестве в отношении инвесторов.

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