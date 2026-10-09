Генпрокурор Нью-Йорка добилась выплаты до $35 млн. от бывшего гендиректора Celsius Алекса Машинского

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс добилась выплаты до $35 млн. от бывшего генерального директора Celsius Network Алекса Машинского и пожизненного запрета на его участие в индустрии ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют по обвинениям в мошенничестве в отношении инвесторов.