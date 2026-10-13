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МТС запустила перевод китайской речи в субтитры в реальном времени

МТС запустила перевод китайской речи в субтитры в реальном времени

Платформа для видеоконференций и совместной работы «МТС Линк» научилась распознавать китайскую речь и переводить ее в субтитры прямо во время разговора.

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