Резкого падения рубля до конца 2026 года не ожидает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В разговоре с «Финансами Mail» он допустил, что доллар останется в пределах 82–88 рублей, юань — 12,2–13,1 рубля, евро — 93–99 рублей.
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