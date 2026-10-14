Резкого падения рубля до конца 2026 года не ожидает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В разговоре с «Финансами Mail» он допустил, что доллар останется в пределах 82–88 рублей, юань — 12,2–13,1 рубля, евро — 93–99 рублей.