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Русская весна

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Уничтожение сил ВСУ на фронте у Донецка артиллерийским полком 150 дивизии (ВИДЕО)

Уничтожение сил ВСУ на фронте у Донецка артиллерийским полком 150 дивизии (ВИДЕО)

Уникальные кадры уничтожения сил ВСУ у Донецка артиллерийским полком 150 мотострелковой дивизии. 2-й гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион продолжает наводить ужас на врага, уничтожая его или обращая в бегство.

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