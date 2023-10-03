Уничтожение сил ВСУ на фронте у Донецка артиллерийским полком 150 дивизии (ВИДЕО)

Уникальные кадры уничтожения сил ВСУ у Донецка артиллерийским полком 150 мотострелковой дивизии. 2-й гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион продолжает наводить ужас на врага, уничтожая его или обращая в бегство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии