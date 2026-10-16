За 12 часов — с 20:00 15 октября до 8:00 16 октября — дежурные расчёты ПВО ликвидировали 644 украинских беспилотника над территорией более чем 20 российских регионов, включая Московский регион, Краснодарский край, Крым и Татарстан, а также над акваторией Чёрного моря.
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