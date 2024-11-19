Команда Тутберидзе поздравила Медведеву с 25-летием: «На льду и в жизни много сил и вдохновенья!»

Сегодня двукратной чемпионке мира исполнилось 25 лет. «Тебя мы, Женя, поздравляем с днем рожденья! Здоровья крепкого и радости во всем! На льду и в жизни много сил и вдохновенья! Тепла, уюта, только солнышка в твой дом!» – говорится в поздравлении.