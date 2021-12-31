Как в праздники будет ходить общественный транспорт в Алматы

В управлении городской мобильности рассказали о работе общественного транспорта в праздничные дни. 1 января 2022 года с 6 до 9 часов утра выход общественного транспорта будет осуществляться с 50% выходом от планового выхода праздничного дня.
В управлении городской мобильности рассказали о работе общественного транспорта в праздничные дни. 1 января 2022 года с 6 до 9 часов утра выход общественного транспорта будет осуществляться с 50% выходом от планового выхода праздничного дня.
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