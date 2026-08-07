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Регионы России

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В России могут запретить соцсети и мессенджеры для детей из-за новых правил связи

В России могут запретить соцсети и мессенджеры для детей из-за новых правил связи

В России более 30 миллионов несовершеннолетних могут лишиться доступа к мессенджерам и социальным сетям из-за новых правил оказания услуг связи, которые предусматривают запрет на авторизационные SMS для детей.

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