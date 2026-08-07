В России могут запретить соцсети и мессенджеры для детей из-за новых правил связи

В России более 30 миллионов несовершеннолетних могут лишиться доступа к мессенджерам и социальным сетям из-за новых правил оказания услуг связи, которые предусматривают запрет на авторизационные SMS для детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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