Зеленский в пику России зазывает европейских лидеров в Киев на 9 мая

Vladimir Lioubimcev Так воны же зараз вжэ "эуропэйцi" (так они же сейчас уже "европейцы") , твари поганые!!

VV Vladimir Vlasov Вся эта свора воевала против СССР вместе с Гитлером. Сейчас устроят поминки в связи с годовщиной своего разгрома Красной Армией.