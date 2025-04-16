БлокнотРУ Украинские власти решили испортить России самый святой праздник – День Победы.
Зеленский в пику России зазывает европейских лидеров в Киев на 9 мая
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Так воны же зараз вжэ "эуропэйцi" (так они же сейчас уже "европейцы") , твари поганые!!
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1 д.
VV
Vladimir Vlasov
Вся эта свора воевала против СССР вместе с Гитлером. Сейчас устроят поминки в связи с годовщиной своего разгрома Красной Армией.
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1 д.
Бендер Задунайский
Зеленский , пидор тухлодырый , зови евроуебков в Хуев городок 20 апреля . Как раз дата для тебя пиз...ата !
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1 д.
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