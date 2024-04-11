Ефимов: количество самозанятых в Москве превысило 1,6 миллиона человек

С каждым годом всё больше москвичей становятся самозанятыми. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, число плательщиков налога на профессиональный доход в городе на 1 марта этого года превысило показатель в 1,6 миллиона человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии