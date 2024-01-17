В России возник дефицит препарата от повторного инфаркта

В России наблюдается снижение объемов выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата ”Эффиент" ("Прасугрел") от американской фармацевтической компании Eli Lilly, рассказал газете “Ведомости” представитель Минздрава РФ.
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