Как выбрать хорошее сливочное масло?

Разнообразие ассортимента молочной продукции в магазинах и на рынке, с одной стороны, обязывает покупателя внимательно изучать упаковку, с другой стороны информация на упаковке не всегда дает гарантию, что продукт будет вкусным и полезным.
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