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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирошниченко о травме Овечкина: «Саша набрал ход, очень много забивал. Дай Бог, чтобы скорее вернулся и снова начал клепать голы»

39-летний капитан «Вашингтона» сломал малоберцовую кость в матче с «Ютой» в ночь с 18 на 19 ноября и пропустит от четырех до шести недель.

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