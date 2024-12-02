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Джокович о Дель Потро: «В 12 лет он был 2 метра ростом – а я всего метр»

Джокович о Дель Потро: «В 12 лет он был 2 метра ростом – а я всего метр»

Аргентинец обыграл серба со счетом 6:4, 7:5. «Как и всех остальных на этом стадионе, меня переполняют эмоции.

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